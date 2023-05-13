Ankara'da Otoyol Çöktü, Seyir Halindeki Otomobil Sulara Gömüldü

OTOYOL ÇÖKTÜ, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL SULARA GÖMÜLDÜ

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve şehir genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Çayyolu Angora Bulvarı'nda, otoyolda çökme meydana geldi. Çöken yola seyir halindeki bir otomobil düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, elektrik, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Türk Telekom ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi. Çöken yoldaki çukura düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlar tarafından kurtarılırken, hafif yaralı olan kişi Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Barış TAŞKIRAN/ ANKARA,