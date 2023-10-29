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Ankara'da otomobil yangını su tankerinin müdahalesiyle söndürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, çalıştırıldığı sırada alev alan otomobil, su tankerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazım Karabekir Caddesi'nde sürücüsünün çalıştırdığı aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Çevrede bulunan su tankerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobilin sürücüsü yara almadan dışarı çıkarken, araçta maddi hasar meydana geldi.