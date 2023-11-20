Ankara'da Otomobil Alev Aldı

Ankara'da seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmından alev alarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

ANKARA'da seyir sırasında alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki Gökkuşağı Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan 06 DEL 463 plakalı otomobil, bir anda motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.