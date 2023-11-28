Şiddetli fırtına ve yağışın esir aldığı şehirlerde eğitime ara verilmesi öğrencilerin talep ettiği konuların başında geliyordu. Peki, Ankara'da okullar tatil mi SON DAKİKA! 28 Kasım (Salı) Ankara'da bugün okullar var mı, yok mu? İşte detaylar…

Ankara'da okullar tatil mi SON DAKİKA! 28 Kasım (Salı) Ankara'da bugün okullar var mı, yok mu?

Şehirlerimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi velilerin ve öğrencilerin en çok talep ettiği konuların başında geldi. Peki, Ankara'da okullar tatil mi SON DAKİKA! 28 Kasım (Salı) Ankara'da bugün okullar var mı, yok mu? İşte detaylar…

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA

Ülkemiz genelinde soğuk hava ve kar yağışı her yerde kendini hissettirmeye başladı. Kötü hava koşulları sebebiyle Ankara'da da yaşam vatandaşları zorluyor. Meteoroloji Ankara için sarı kod uyarısı vermedi, valilikten de okulların tatil olup olmayacağı konusunda bir bilgi verilmedi.

28 KASIM (SALI) ANKARA'DA BUGÜN OKULLAR VAR MI, YOK MU?

Ankara Valiliği 24 Kasım'da hafta sonu için kuvvetli rüzgâr, fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Ancak bugün (28 Kasım) için herhangi bir duyuru gelmedi. Valilik vatandaşları bilgilendirdiğinde haberimiz güncellenecektir.

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