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Ankara'da okullar tatil mi? Bugün Ankara'da okul var mı, yok mu?

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Ankara'da okullar tatil mi? Bugün Ankara'da okul var mı, yok mu?

Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Ülkemizde yaşanan facianın ardından ise Ankara'da okullar tatil mi? Bugün Ankara'da okul var mı, yok mu? soruları aratıldı.

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Ankara'da okullar tatil mi? Bugün Ankara'da okul var mı, yok mu? soruları merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? Bugün Ankara'da okul var mı, yok mu?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Bakan Özer "Bu fayların ürettiği depremlerin sonucu olarak 5 ve üzeri büyüklüğündeki artçı şokları yıkıcı olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın çok dikkatli olması ve evlerine girmemeleri gerekiyor ki bu artçı şoklar en az 6 ay sürecektir ve hatta bir yıl da sürebilir." ifadelerini kullandı.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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