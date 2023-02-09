Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde eğitim öğretime verilen ara bir kez daha uzatıldı. Ankara'da okulların tatil edilecek mi merak konusu oldu. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar kaç gün tatil edildi? Ankara okul tatil mi? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamasının ardından Ankara'da okullar tatil mi? merak konusu oldu. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar kaç gün tatil edildi? Ankara okul tatil mi? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde eğitim öğretime verilen ara bir kez daha uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı.