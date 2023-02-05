Ankara'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Ankara'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Ankara'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Ankara'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara'da okullar yarın tatil mi?

Ankara'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Ankara'da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Ankara'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Ankara'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamda "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." dedi.

6 ŞUBAT PAZARTESİ ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

6 Şubat Pazartesi günü Ankara'da okullar tatil olacak mı merak ediliyor. Konuya ilişkin Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldi.