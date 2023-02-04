Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Ankara'da okullar tatil mi? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Yurt genelinde birçok öğrenci tarafından okulların son durumu araştırılıyor. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil olacak mı?

Ankara'da okullar tatil mi? Sorusu, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara'da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu ve Ankara'da okullar tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil olacak mı?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. Kar yağışının etkisini artırması ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri trafiğin olumsuz etkilenmemesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti. Araçlar karla kaplanan yollarda zorlukla ilerledi. Ankara'da okulların tatil edileceğine dair henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi fakat konu hakkında yaşanan güncellemeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.