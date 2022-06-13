Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da yarın beklenen yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklama sonrası Ankara'da okullar tatil mi? 13 Haziran pazartesi Ankara'da okul yok mu soruları gündem oldu.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

Haberler.com - Gündem