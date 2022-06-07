Ankara'da nerede sel oldu? Ankara'da sel ne zaman oldu? Ankara'da sağanak sonrası araçlar suya gömüldü! - Haberler

Başkent Ankara'ya sel ve hortum uyarısı geldi. Ankara'nın çeşitli yerlerinde yağış sonrası birçok iş yeri ve araçlar ağır hasar gördü. Ankara'da nerede sel oldu ve Ankara'da sel ne zaman oldu soruları gündeme geliyor. Ankara'da sağanak sonrası araçlar suya gömüldü. Ankara'da sel ekili arazileri vurdu. Ankara'da nerede sel oldu? Ankara'da sel ne zaman oldu? Ankara'da sağanak sonrası araçlar suya gömüldü! Detaylar haberimizdedir…

ANKARA'DA NEREDE SEL OLDU?

Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu ekili arazilerin zarar görmesine neden oldu. Ankara genelinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yüzünden Polatlı'da soğan ve buğday ekili tarlalar zarar gördü. Özellikle, Şeyhali köyünde sel etkili oldu. Kent genelinde etkili olan yağış sebebiyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi. Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.

ANKARA'DA SEL NE ZAMAN OLDU?

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı. Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı. Şehrin başka bir bölgesinde ise vatandaşlar canlarını aracın üzerine çıkarak kurtardı.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkili oldu. Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı.

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