Ankara'da ne oldu? Ankara'da yolcu otobüsü kaza mı yaptı? Yaralı veya ölü var mı?

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden bir yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Peki, Ankara'da ne oldu? Ankara'da yolcu otobüsü kaza mı yaptı? Yaralı veya ölü var mı?

ANKARA'DA NE OLDU?

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var.

YARALI VEYA ÖLÜ VAR MI?

Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı'daki otobüs kazasında 9 ölü ve 26 yaralı olduğunu açıkladı. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.