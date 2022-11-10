10 Kasım günü sabah saatlerinde Ankara'da birçok metro seferi durdu. İşe, okula giden vatandaşlar ise Ankara metrosunun neden çalışmadığını merak etti ve bu olayın ardından Ankara'da metrolar kapalı mı? Soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Ankara'da metrolar kapalı mı? 10 Kasım Ankara'da metrolar bugün kapalı mı, açık mı?

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10 Kasım günü Ankara'da faaliyet gösteren birçok metro seferinin durmasının ardından insanlar 10 Kasım Ankara'da metrolar bugün kapalı mı, açık mı? Sorusunu merak etti ve araştırmaya başladı. Metroların neden çalışmadığı da konu hakkındaki merak edilen detaylar arasında yer aldı. Peki, Ankara'da metrolar kapalı mı? 10 Kasım Ankara'da metrolar bugün kapalı mı, açık mı?

ANKARA'DA METROLAR KAPALI MI?

Ankara metrosu 10 Kasım günü durdu. Seferlerin durmasının sebebinin ise teknik arıza olduğu söyleniyor. Henüz konuya ilişkin Ankara metrosunun ne zaman düzeleceği hakkında bir açıklama gelmedi.