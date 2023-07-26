Ankara'da korkutan otomobil yangını

Ankara'da bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başlayan otomobil çevredekilerin panik olmasına neden oldu. Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden ötürü yanmaya başladı. Alevlere teslim olan araç küle dönerken, kontrol altına alınan yangın vatandaşların panik olmasına neden oldu.