Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, dükkana böyle daldı

Ankara Sincan'da seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dükkanın içine girdi. Şoför, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, sabah saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 06 CIM 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddede bulunan bir dükkanın içine daldı. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza geçiren otomobil sürücüsü, zarar verdiği dükkanın tüm masraflarını ise karşıladı.