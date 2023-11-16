Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobil Banka Şubesine Girdi

Ankara'da İ.C. yönetimindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak bir banka şubesine girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil ve banka şubesinde hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü İ.C. hakkında işlem başlatıldı.

Ankara'da kontrolden çıkarak banka şubesine giren otomobil hasara neden oldu.

İ.C. (26) yönetimindeki 06 CNM 481 plakalı otomobil, Oğuzhan Asiltürk Caddesi çıkışında kontrolden çıkarak bir banka şubesine girdi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü İ.C, yanındaki arkadaşını bırakarak bölgeden uzaklaştı. Yaralananın olmadığı kazada otomobil ve banka şubesinde hasar oluştu.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu araç sürücüsü İ.C. yakalandı.

Bir şirkete ait olduğu öğrenilen ve çekiciyle çıkarılan otomobilin banka şubesine girdiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.