Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobil Banka Şubesine Girdi
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Ankara'da bir otomobil, kontrolden çıkarak bir banka şubesine girdi. Sürücü olay yerinden kaçarken, otomobil ve banka şubesinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, banka şubesine girdi. Sürücü kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Aşkabat Caddesi'nden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CNM 481 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Oğuzhan Asiltürk Caddesi'ndeki banka şubesine girdi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, yanındaki arkadaşını araçta bırakarak bölgeden uzaklaştı. Otomobil ve banka şubesinde hasar oluşurken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Otomobil çekiciyle banka şubesinden çıkarılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.