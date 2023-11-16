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Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobil Banka Şubesine Girdi

Ankara'da bir otomobil, kontrolden çıkarak bir banka şubesine girdi. Sürücü olay yerinden kaçarken, otomobil ve banka şubesinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.