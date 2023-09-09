Ankara'da Kiracı, Dükkan Sahibi Tarafından Tehdit Edildiğini İddia Etti

Ankara'da bir kiracı, daha fazla para kazanmak isteyen dükkan sahibi tarafından tehdit ve baskı ile tahliye edilmek istendiğini iddia etti. Kiracı, elektriğinin kesildiğini ve iş makinelerinin dükkanının önüne park edildiğini belirtti.

Ankara'da bir Kiracı, daha faza para kazanmak isteyen dükkan sahibi tarafından tehdit ve baskı ile tahliye edilmek istendiğini iddia etti.

Çubuk'ta bir oto galeri sitesinde araç alım satım işi yapan Seyhan Bağcı, kiracı olduğu oto galerisinden daha fazla para kazanmak isteyen dükkan sahibinin kendisini zorla çıkarmak istediğini ileri sürdü. Kasıtlı olarak elektriği kesilen galerisinin önüne başka araçların ve iş makinalarının park edildiğini söyleyen Bağcı, son zamanlarda sürekli bu tür durumlara maruz kaldığını belirtti. Tehdit edildiğini de iddia eden Bağcı, hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.

"Elektriğimizi kestiler"

Kendisini yıldırmak için dükkan sahiplerinin çeşitli yollara başvurduğunu söyleyen Seyhan Bağcı, "2017'den beri burada faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık 2 sene önce buranın sahibi değişti. Yeni dükkan sahibiyle anlaşıp, burada kalmaya devam ettik. Son 3 aydır tapu sahibi değişik bahanelerle buradan çıkmamızı istedi. Bizde kendisinden süre istedik ve bu süre içerisinde çıkacağımızı söyledik. İstediğimiz bir yıllık süre nisanda bitiyor. Önce bunu kabul ettiler. Sonra da bir başkasıyla anlaştılar. İşin içinde de büyük miktarda para döndüğünü düşünüyoruz. Bize hukuk dışı kaba bir dille dükkanı boşaltmamızı söylediler. Biz de yeni bir yer bulduğumuzda çıkacağımızı söyledik ama bizi dinlemediler. Bize yıldırıcı hareketlerde bulundular. Elektriğimizi kestiler. Elektrik odasındaki şarteli kapattılar. Polise şikayette bulunduk. Ekipler uyarıda bulundular" dedi.

"Evrakta sahtecilik yaptılar"

Dükkan sahiplerinin kanuna aykırı yöntemler uyguladığını ileri süren Bağcı, "İşi farklı boyuta getirdiler. Evrakta sahtecilik yaptılar. Burayı içerisinde biz yokmuşuz gibi gösterip sahte bir kiracıyla sözleşme imzalattılar. O kişi de elektrik dağıtım şirketine gitmiş. Bizim aboneliğimizi iptal ettirip yeni abonelik açtırmış. Daha sonra da dükkanı tahliye ettiğini söyleyerek dükkanın elektriğini kapattırmış. Burada günlerce elektriksiz kaldık. Biz de elektrik şirketine başvuruda bulunduk. Şirket bizi haklı bulup elektriğimizi tekrar açtılar. Ardından da yine şartelimizi kapatmaya başladılar. Tüm evraklarla beraber suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

"Tehdit edildik"

Sürekli tehdit edildiklerini iddia eden Bağcı, "Dükkanımızın önüne şase numarası olmayan, plakasız araçlar bırakmaya başladılar. Bu da yetmezmiş gibi iş makinesi getirip, kepçesinin arabalarımızın üzerine koymaya çalıştılar. Bu sabah dükkanımıza geldiler. Tehdit edildik, kaba davranışlar sergilediler. Ortalığın karışacağını söylediler. Personelimize, 'burada curcuna olacak' demişler. Burada kendilerince farklı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Böyle insanlar buraya gelen müşteriyi de ürkütüyor, işini yapan esnafları bezdiriyor" ifadelerine yer verdi.

"2 aydır burada iş yapılamıyor"

Durumdan çok fazla olumsuzluk yaşadıklarını dile getiren Bağcı, "Bu yaptıkları yanlarına kalmasın. Kötü örnek oluyorlar. Ben kendime uygun bir yer bulduğumda çıkacağım. Onlara maddi bir zararım varsa da ödemeye hazırım. Paranın peşine düşüp de burada çalışan insanları 2 aydır huzursuz ediyorlar. 2 aydır burada iş yapılamıyor. Bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulması lazım" dedi. - ANKARA