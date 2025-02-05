Ankara'da kar yağacak mı? 5 Şubat Ankara hava durumu

Meteoroloji uzmanları 5 Şubat itibariyle Ankara'da sıcaklıkların en düşük -1°C, en yüksek 3°C seviyelerinde seyredeceğini belirtti. Özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olabileceğine dikkat çeken uzmanlar kar yağışı ihtimaline ilişkin konuştu. Peki, 5 Şubat Ankara hava durumu nasıl olacak? Ankara'da kar yağacak mı? İşte, güncel hava durumu tahminleri…

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara hava durumu tahminlerine dayanarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer, sabah saatlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını söyleyerek öğleye doğru kar yağışı beklediklerini belirtti. Hava sıcaklığı gün içinde 3°C, gece saatlerinde ise -1°C seviyelerine kadar düşecek. Önümüzdeki günlerde soğuk hava dalgasının devam etmesi ve Ankara'da kar yağışı ihtimalinin sürmesi bekleniyor.

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara haftalık hava durumu