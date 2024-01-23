Ankara'da kar altında kalan menderesler havadan görüntülendi

Ankara'da kar altında kalan menderesler böyle görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Benli Yaylası kar yağışı sonrası bölgedeki nehirlerin oluşturduğu menderesler, havadan görüntülendi.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde yaylalarda etkili olan kar yağışı sonrası mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı drone ile görüntülendi. Çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor. Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacının da karşılandığı ova ile menderesler kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. İlkbahar aylarında rengarenk çiçeklerin açtığı, kışın kar örtüsüyle bambaşka bir güzelliği yansıtan menderesler, İHA ekibince drone ile görüntülendi.