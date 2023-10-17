Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkent genelinde kaldırım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 500 bin metrekarelik alanda kilitli parke taşı döşenecek çalışmalar, birçok çevre ilçede devam ediyor.

Ankara'da Kaldırım ve Kilitli Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde başlattığı kaldırım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Toplamda 500 bin metrekarelik alanın kilitli parke taşına kavuşacağı çalışmalar, Kızılcahamam, Ayaş, Kalecik, Beypazarı başta olmak üzere birçok çevre ilçede sürdürülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan altyapıya, asfalttan yeşil alana kadar birçok noktada çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, çevre ilçelerde köy meydanına çıkan bağlantı yollarında, okul ve sağlık ocağı çevresinde, cami ile mezarlık içi ve yollarında, köy konaklarının avlularına kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştirerek ulaşımda kolaylığı sağlamak için çalışmalarına yoğun mesai harcıyor.

YAVAŞ: "BİRÇOK FARKLI BÖLGEDE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Başkent'in birçok noktasında devam eden çalışmalarla ilgili sosyal medya hesaplarından bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankaramızın tüm çevre ilçelerinde toplamda 500 bin metrekarelik kilit taşı çalışmalarımızı 2023 yılı içerisinde tamamlıyoruz. Köy yolları, meydanlar, cami çevresi ve mezarlık yolları dahil olmak üzere birçok farklı bölgede çalışmalarımız sürüyor" dedi.

YILLARCA İHMAL EDİLEN KIRSAL MAHALLELER PARKE TAŞINA KAVUŞTURULUYOR

Ankara'nın çevre ilçelerinde vatandaşlar ve Başkent 153 Çağrı Merkezi'ne gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürü Mehmet Karabayır, şu bilgileri verdi:

"Ankara il sınırları içerisinde belediyemize muhtarlar ve Başkent 153 Çağrı Merkezi'nden gelen talepler doğrultusunda köy yolları, mezarlık içi yollar, köy konakları, cami etrafları ve köy meydanlarında kilitli parke yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması önceliğimizdir. Ayrıca çalışmalar kapsamında yaklaşık 500 bin metrekare kilitli parke imalatı yapılacaktır."