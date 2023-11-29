Ankara'da Kadın Kooperatifleri İstişare Toplantısı Gerçekleşti

Ankara'nın farklı ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin başkanları ve yöneticileri Kızılcahamam'da bir araya geldi. Toplantıya Ankara Milletvekili, İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü de katıldı. Kooperatiflerin ürettiği yöresel ürünlerin sergilendiği toplantı, Kadın Kooperatif Korosu'nun konseriyle sona erdi.

Ankara'nın farklı ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin başkanları ve yöneticileri Kızılcahamam'da bir araya geldi.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün öncülüğünde başlatılan Kadın Kooperatifleri İstişare Toplantısı, Kızılcahamam Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Millet Bahçesi'ndeki toplantıya Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir ve Ostim Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Kızılcahamam Lonca Kadın Kooperatif Başkanı Ayşe Aydoğan yaptığı konuşmada, "Yöresel coğrafi işaretimiz bazlama ile yola çıktık. Bazlamanın yanında gözleme, çörek çeşitleri, erişte, tarhana, reçel marmelat çeşitleri turşu ve sirke çeşitleri üretiyoruz. Ürünlerimizin en güzel doğal ve kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. Kooperatifi kurma amacımız kadınlara destek vermek için olmuştur" diye konuştu.

Program Kültür Bakanlığı Devlet Korosu Sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar'ın başkanlığında Kadın Kooperatif Korosu'nun konseri ile sona erdi. - ANKARA