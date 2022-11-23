İAnkara'da ciddi şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı.Peki, Ankarada kaç şiddetinde deprem oldu? Ankara deprem şiddeti ne? Ankara kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Düzce depremi nerelerde hissedildi? Düzce depremi merkez üssü nerede? Düzce depremi nerede oldu?

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar Ankara'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Ankara'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Ankara deprem şiddeti ne? Ankara kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ANKARA KAÇ ŞİDDETTİNDE DEPREM OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 04.08 sıralarında Sarıdere-Gölyaka Düzce merkezli olarak 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ANKARA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?