Ankara'da gezilecek yerler neresi? Ankara'da gezilecek tarihi ve doğal yerler

Ankara'da gezilecek yerler listesinde, Beypazarı, Tuz gölü, Kızılcahamam gibi birçok gezilecek yer bulunmakta. Çok sayıda tarihi ve doğal güzelliği bulunan başkentimizin eğlence yerleri de bulunmakta. Müze, park ve gölleri açısından zengin bir çeşitlilik sunan Ankara, birçok tarihi mekâna da ev sahipliği de yapıyor.

ANKARA'DA GEZİLECEK YERLER

Ankara'da gezilecek yerler aslında saymakla bitmiyor, kendine has yapısı, dinamikleri ve tasarımları ile birçok Ankaralının hayranlık duyduğu Ankara sokakları bile gezmeye değer. Kültürel açıdan birçok zenginlik barındıran Ankara'da gezilecek yerleri gelin bir göz atalım.

ANITKABİR

Ankara dediğimiz andan itibaren ilk aklımıza gelen yerlerden birisi olan Anıtkabir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri olarak şehrin tam ortasında yer almakta. Manevi değeri ve mimarisi ile dikkat çeken Anıtkabir'i mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

BEYPAZARI EVLERİ

Beypazarı evleri, Osmanlı mimarisi ile yapılmış ve görenleri kendine aşık etmeyi başaran bir yerdir. Sayısı 3.500'ü geçen bu Beypazarı evlerini otantik enerjileri ve mimarisi için ziyaret edenler bir hayli fazla.

TUZ GÖLÜ

Türkiye'nin tuz ihtiyacının %40 kadarını karşılayan Tuz gölü, yüzölçümü olarak Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olarak yer alıyor. Tuz gölü, Ankara'nın en uzak ilçelerinden birisi olan Şereflikoçhisar'da yer alıyor.

KIZILCAHAMAM MİLLİ PARKI

Kızılcahamam milli parkı, Ankara'da mutlaka gezilmesi gereken mekânlar arasında yer alıyor. Bu doğal güzelliğin bir diğer adı ise Bozkırdaki Orman'dır. Konumu dolayısıyla, Karadeniz ikliminin özelliklerini göstermesi sayesinde içerisinde birçok farklı canlı barınmakta. Ankara'ya yaklaşık 80 km uzaklıkta bulunan Kızılcahamam milli parkına uğramayı unutmayın.

ANKARA KALESİ

Ankara kalesi, Ankara'da tarihi yerleri gezmek isteyenler için seçeneklerden bir tanesi olarak yer alıyor. Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Ankara kalesi, bugüne kadar birçok farklı onarım geçirmiştir. Her sene farklı festivallere ev sahipliği yapan Ankara kalesini gezmeyi ihmal etmeyin.

EYMİR GÖLÜ

Ankara'da gezilecek doğal güzelliklerden birisi olan Eymir gölü, her mevsim karşılaşabileceğiniz farklı güzellikler ile ziyaretçilerini bekliyor. Kendine has bitki popülasyonu ve tabiatı ile görenleri kendine aşık ediyor. 45 km2'lik bir alanı kaplayan Eymir gölünde, kürek ve kano sporları da yapıyor.

KUĞULU GÖL

Kuğulu göl, yıllar içerisinde Ankara'nın popüler yerlerinden birisi olmayı başarmıştır. Adını aldığı sevgili kuğuları sayesinde gün içerisinde birçok ziyaretçiyi kendisine çekmeyi başarıyor. İçerisinde yer alan oyun alanları, kafeteryalar, çay bahçeleri ile ziyaretiler için vazgeçilmez bir yer haline geliyor.

MOGAN GÖLÜ

Ankara'ya sadece yarım saat uzaklıkta olan Mogan gölü, Türkiye'de ki 15 özel koruma alanlarından birisi. Birbirinden farklı kuş türleri ve yürüyüş yolu ile ziyaretçileri adeta büyülemeyi başarıyor. Ayrıca Mogan gölünde bütün manzarayı seyredebileceğiniz bir deniz feneri yer alıyor.