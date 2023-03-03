Kahramanmaraş'ta gündeme gelen deprem nedeniyle Ankara'da fay hattı var mı? Merak ediliyor. Birçok kişi Ankara'da deprem riskinin olup, olmadığını, fay hatlarının güncel durumunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Ankara'da fay hattı var mı? Ankara'da deprem riski var mı, deprem bölgesi mi?

Ankara'da fay hattı var mı? Sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, birçok ilde hissedildi ve korku, paniğe neden oldu. Artçıların devam etmesi nedeniyle Ankara'da fay hattı var mı? Sorusu, gündemdeki yerini de koruyor. Peki, Ankara'da fay hattı var mı? Ankara'da deprem riski var mı, deprem bölgesi mi?

ANKARA'DA FAY HATTI VAR MI?

Ankara toprakları iki dağ kuşağı arasında sıkışmıştır. Faylara (kırık hatlara) rastlanır. Ankara il sınırları içindeki alanın %30'u 1. ve 2. derece deprem alanıdır. Son yüz yılda meydana gelen küçük şiddetli depremlerin çoğu Kuzey Anadolu Fay Hattı ve yakın çevresinde veya başkentin güneydoğusunda Tuz Gölü ve Kırşehir fayı civarındadır. Ankara il sınırları içinde meydana gelen 1944 Bolu-Gerede depremi ve 1938 Kırşehir depremi şehirde hasara yol açmıştır. Ankara içinde meydana gelen en kuvvetli deprem, 6,1 büyüklüğündeki 2005 Balâ depremidir.

ANKARA'DA DEPREM RİSKLİ İLÇELER NERESİ?

Çamlıdere

Kazan

Kızılcahamam