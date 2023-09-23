Ankara'da ev temizliği yapan kadınlar sendika ile buluştu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cihat Ceylan'ın girişimiyle, günlük ev temizliğine giden kadınların daha iyi şartlarda çalışmalarına katkıda bulunmak için Hizmet İş Sendikası yetkilileri tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cihat Ceylan'ın girişimiyle, günlük ev temizliğine giden kadınların daha iyi şartlarda çalışmalarına katkıda bulunmak için Hak İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası yetkilileri tarafından bilgi verildi.

Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı binasında gerçekleşen toplantıda, sendika yetkilileri günlük ev temizliğine giden kadınlara haklarını anlattı.

Muhtar Ceylan, yaptığı açıklamada, günlük ev temizliğinde çalışan ancak yasal güvencesi olmayan işçileri sendika yetkilileri ile bir araya getirerek ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu vesile ile ev temizliğine giden ev hanımlarının da sendikalı olmaları için ilk adımı birlikte attık. Sendikaya üye olan ev hanımlarının bütün hizmetlerden faydalanabilecek." dedi.

Toplantının sonunda ev işçisi kadınlar, sendika yetkilileri ile görüşmeleri sürdürmesi için aralarından temsilci seçti.

Programa, Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Recep Dere ile yaklaşık 50 ev işçisi kadın katıldı.