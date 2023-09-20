Ankara'da Elazığ Tanıtım Günleri Başladı

Ankara'da düzenlenen Elazığ Tanıtım Günleri etkinliği, AKM Millet Bahçesi'nde başladı. Elazığ Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, Elazığ'a özgü ürünler tanıtıldı. Etkinlikte stant kuran esnaf, Elazığ'a özgü sekiz köşe şapka hakkında bilgi verdi. Ayrıca Elazığ'ın yöresel ürünleri de tanıtıldı.

Ankara'da 4 gün sürecek "Elazığ Tanıtım Günleri" etkinliği, AKM Millet Bahçesi'nde başladı.

Elazığ Dernekler Federasyonunca düzenlenen tanıtım günlerinde stant açan esnaf, yöreye özgü ürünleri tanıttı.

Etkinlik alanında stant kuran Mesut Arpacı, Elazığ'a özgü sekiz köşe şapka hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Şapkanın her köşesinin bir anlamı olduğunu söyleyen Arpacı, "Selçuklu sanatında sekizgenler önem arz eder. Kimi araştırıcılar sekiz köşe şapkanın bu motiften esinlendiğini ifade eder. Şapkanın sekiz köşesi, yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, misafirperverlik, alçak gönüllülük, doğruluk gibi değerleri temsil eder." dedi.

Elazığ Yöresel Ürünleri ve Lezzetleri Tanıtma Derneği Başkanı Güven Çiçek de etkinlikte Elazığ'da orcik adı verilen cevizli sucuk ve badem şekerinin özellikle ilgi gördüğünü ifade ederek, "Ankaralıları davet ediyoruz. Gelsinler Elazığ'ı tanısınlar." dedi.

Elazığlı 35 esnafın yöresel ürünleriyle katıldığı etkinlik, 24 Eylül'e kadar sürecek.