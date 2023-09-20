Ankara'da el freni çekilmeyen araç çardağa çarptı, 2 kişi yaralandı

Ankara'da el freni çekilmeyen bir araç, çardağa çarparak 2 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Ankara'da el freni çekilmeden park edilen aracın çardağa çarptığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgileri göre, Kanuni Mahallesi, Demirciler Sokak'ta alışveriş yapmak için aracını park eden 06 JSD 64 plakalı otomobilin sürücüsü, el frenini çekmeyi unuttu. Yokuş aşağı hızla ilerleyen otomobil Mustafa Çelikten Parkı'nda yer alan çardağa çarptı. Çardak içerisinde oturan 2 kadın ise olaydan şans eseri küçük sıyrıklarla kurtuldu.

Görgü tanığı Soydan Emektar, otomobilin yokuş aşağı hızlı bir şekilde geldiğini ve ilk başta ne olduğunu tam anlayamadıklarının belirterek, "Araba görmüş olduğunuz yoldan freni boş bir şekilde aşağıya doğru kaydı. El frenini çekmeyi unutmuş. Marketten alışveriş yaparken araba da aşağıya geliyordu. İki kişiyi hastaneye kaldırdılar durumları nasıl bilmiyoruz. Olaydan sonra arabayı çekmek için insanlar geldi. Çok karışıktı olay. Arabayı biz kendimizi çekiciyle beraber çıkarttık. Şoför büyük ihtimalle korkmuştur o yüzden gelmemiştir" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA