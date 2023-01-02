Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Ankara'da 200 gram ekmeğin 5 Türk lirası olduğunu duyurdu. Vatandaşlar, Ankara'da ekmek kaç TL oldu 2023? Ankara'da ekmeğe zam mı geldi? Ankara'da güncel ekmek fiyatları ne kadar, kaç lira? merak etti. İşte detaylar...

Ankara'da ekmeğe zam mı geldi? Ankara'da zamlı ekmek fiyatları kaç TL oldu? Ankara'da 1 ekmek kaç TL? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Ankara'da ekmeğin fiyatının yüzde 25 zamlanması anlamına gelen yeni fiyat, 10 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak. Peki, Ankara'da ekmek kaç TL oldu 2023?

ANKARA'DA EKMEK KAÇ TL OLDU?

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Ankara'da 200 gram ekmeğin 5 TL olduğunu duyurdu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da "Türkiye'de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu" dedi. Zamlı fiyat, 10 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

ANKARA'DA EKMEĞE ZAM MI GELDİ?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, ekmek zammı hakkında konuştu.

Balcı konuyla ilgili"Türkiye'de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu" dedi.