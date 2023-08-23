Ankara'da dikkatsiz sürücü kaza yaptı

Ankara'da Çankaya ilçesinde bir sürücü, yol kontrolü yapmadan otomobiliyle yola çıkınca başka bir araçla çarpıştı. Kazayı iki sürücü de hafif sıyrıklarla atlattı.

Ankara'da dikkatsiz sürücü, yol kontrolü yapmadan otomobiliyle yola çıkınca, kazayı da beraberinde getirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankaya'da yer alan Doğukent Caddesi'nde bir sürücü, yol kontrolü yapmadan otomobiliyle yola çıkınca, seyir halindeki bir araçla çarpıştı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı iki sürücü de hafif sıyrıklarla atlattı. - ANKARA