Kahramanmaraş'taki 7.7 lik ve 7.4 lük deprem çevre ilerde etkili şekilde hissedildi. Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar tarafından Ankara'da fay hattı var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? Türkiye'nin en büyük fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da depremden en çok nereler etkilenecek? Sorularının yanıtları araştırlıyor.Peki, Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? Birinci derece deprem bölgeleri nereler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Son günlerde en çok merak edilen sorular arasında Ankara'da fay hattı var mı? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? Soruları yer alıyor. Kahramanmaraş'taki 7.7 lik ve 7.4 depremler ardından bu soru gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar Ankara'dan fay hattı geçip geçmediğini merak ediyor. Peki, Ankara dan fay hattı geçiyor mu? Ankara'da deprem riski var mı? Türkiye'nin en büyük fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'da depremden en çok nereler etkilenecek? Birinci derece deprem bölgeleri nereler? Detaylar haberimizde...

ANKARDA DEPREM RİKSİ VAR MI?

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.Buna göre Ankara'da az da olsa deprem riski olan ilerimizden birisidir.

ANKARA'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Ankara çevresindeki depremlerden etkilenen bir kenttir. Ankara Fay Hattı şehrin altından geçmemekte fakat sınır ilçelerinden bazı fay hatları geçmektedir. Kuzey Anadolu Fay Hattı Kırşehir'de, Haymana ve Bala'nın altında ise küçük fay hatları bulunmaktadır.

BİRİNCİ DERCE DEPREM BÖLGELERİ NERELER?

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

TÜRKİYENİN EN BÜYÜK FAY HATTI NEREDEN GECİYOR?

KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser.

iSTANBUL'DA DEPREM EN ÇOK NERELERİ ETKİLEYECEK?

Olası büyük İstanbul depreminde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.