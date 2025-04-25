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Ankara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA!

Ankara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA!
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Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri yine gündeme geldi: "Ankara'da deprem mi oldu?" Özellikle sosyal medya ve haber sitelerinde deprem haberlerinin yayılmasıyla birlikte, başkentte yaşayanlar bu sorunun yanıtını arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen veriler ise yaşanan sarsıntının detaylarını ortaya koydu.

" Ankara'da deprem mi oldu?" sorusu, sarsıntıyı hisseden birçok kişi tarafından Google'da araştırılmaya başlandı. Başkentte kısa süreli paniğe neden olan bu gelişmeyle birlikte, deprem uzmanları da vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Peki, Ankara'da ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 10 Haziran 2024 tarihinde yaşanan son dakika gelişmeleri…

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

?25 Nisan 2025 Cuma günü, Ankara'da hissedilir büyüklükte bir deprem meydana gelmemiştir. Ancak, gün içerisinde Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Çuluk Mahallesi'nde iki küçük çaplı sarsıntı kaydedilmiştir.?

TOPLAM 48 ARTÇI OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 07.23'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.37 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Simav'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

Sabah 07.23 ile 12.00 saatleri arasında da biri 4,6 olmak üzere 48 deprem daha kaydedildi. Diğer artçı depremlerin 1 ila 3 büyüklüğünde olduğu tespit edildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kütahya Valiliği, depremlerde yıkım olmadığını ve tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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