Ankara'da deprem mi oldu ve Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Ankara'da deprem son durum nedir araştırılıyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Ankara'da deprem son durum!

Ankara'da deprem mi oldu ve Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu araştırılıyor. Ankara'da deprem son durum nedir merak ediliyor. Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Ankara'da deprem son durum nedir merak ediliyor. Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Ankara'da deprem son durum! Detaylar haberimizdedir…

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Ankara'da bu büyük depremi hissedildiği biliniyor.