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Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Ankara'da deprem son durum!

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Ankara'da deprem mi oldu ve Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Ankara'da deprem son durum nedir araştırılıyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Ankara'da deprem son durum!

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ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Ankara'da bu büyük depremi hissedildiği biliniyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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