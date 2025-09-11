Ankara'da deprem mi oldu? 11 Eylül az önce Ankara'da deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

Ankara'da hissedilen sarsıntı, kısa sürede "Deprem mi gerçekleşti?" sorusunu beraberinde getirdi. Bölgede meydana gelen depremle ilgili detaylar, şiddeti ve merkezi hakkında vatandaşlar bilgi almaya çalışıyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar merakla beklenirken, Ankara'daki depremle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

11 Eylül 2025 sabah saat 08:24 civarında, Ankara'nın Kalecik ilçesinde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle kaydedilen bu sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi ve bölge sakinleri arasında kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili detaylar, yetkili kurumlar tarafından titizlikle incelenmekte olup, halkın güvenliği için anlık bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Kalecik'te yaşanan bu deprem, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğine işaret ederken, yetkililer vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Depremle ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar yakından takip edilmeye devam ediyor.

ANKARA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

11 Eylül 2025 tarihinde, saat 08:24:32 itibariyle Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem, bölge sakinleri tarafından hissedildi ve kısa süreli bir panik yaşanmasına neden oldu. Yetkililer, sarsıntının merkez üssünün Kalecik olduğunu ve büyüklüğünün 4,1 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Bu tür orta şiddetteki depremler, bölgedeki sismik aktivitenin devam ettiğini göstermekte olup, vatandaşların artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları önemle vurgulanıyor. Deprem sonrası can ve mal kaybına dair herhangi bir olumsuz bilgi paylaşılmazken, yetkililer incelemelerini sürdürüyor. Kalecik ve çevresinde yaşayan halkın resmi duyuruları takip etmeleri tavsiye ediliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmekte ve elde ettiği deprem verilerini düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen depremler ve son 500 sarsıntıya ilişkin detaylı bilgilere, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak mümkündür.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat kesintisiz izleyerek topladığı verileri doğru, güvenilir ve şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Deprem verilerinin yanı sıra, afetlere karşı farkındalığı artırmak ve toplumu olası tehlikelere karşı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da yürütmektedir.