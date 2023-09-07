Ankara'da 'Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Girişimciler için 100 Öneri' Projesi Tanıtıldı

Ankara'da 'Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Girişimciler için 100 Öneri' projesinin tanıtımı yapıldı.

ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği, cumhuriyetin 100. yılına ithafen hazırladıkları 'Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Girişimciler için 100 Öneri' projesinin tanıtım toplantısını Ankara'da bir otelde gerçekleştirdi. Programda konuşma yapan Dernek Başkanı Gözde Diker, "100 önerimizi de hukukçu arkadaşlarımızla beraber yaptık. Komiteyle birlikte TBMM'ye gittik. Kadın vekillerimizle görüştük. İlgili kurum ve kuruluşlara gittik. Kendimiz zaten 150'ye yakın kadınız. Hemen hemen her sektörden kadın arkadaşımızla iç içeyiz. Herkesin deneyimi farklı sektörlerde. Biz birbirimize deneyimlerimizi çok iyi aktaran bir derneğiz. Bu kapsamda da ihtiyaçlarımızı belirledik. Her şeyi devletten beklemememiz lazım. Bir iş insanı olarak sorumluluklarımız var bu ülkeye. Biz bir anneyiz, biz bir kız kardeşiz. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmek için var gücümüzle çalıştık" diye konuştu.

100 öneriyi eğitimden girişimciliğe fırsat eşitliğinden toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar kapsamlı bir şekilde hazırladıklarını söyleyen Diker, "Ekonomiye bizim de çok büyük desteklerimiz olacaktır. Ama bu fırsatların da verilmesi gerekiyor. Hukuksal anlamda araştırdığımızda şunu gördük; kadının iş hayatında olabilmesi için her şey sağlanmış ama yaptırım gücü ya da bunun bazı konularda yetersizliği var. Biz de bu anlamda elimizden geleni yaparak 100 tane öneri ortaya çıkardık. İnşallah cumhurbaşkanımıza gideceğiz ve bunu sunacağız" dedi.

"Bugünlere gelmek son derece önemliydi"

Derneğin Kurucu Başkanı Devrim Erol ise, "Öncelikle çok gururluyum. Yaklaşık 15 yıl önce bu derneği kurduğumuzda bugünlere gelmek son derece önemliydi. Bütün dünyada kadın ekonomiye ne oranda katılırsa o ülkenin gayrisafi milli hasılası daha fazla oluyor ve ekonomik anlamda o ülkeler daha çok kalkınıyor. Kadının iş hayatına katılması sadece ekonominin canlanması değil, sosyal hayatta da daha büyük gelişmelere, demokrasinin tabana yayılmasına neden oluyor. Çünkü kadın kazandığı parayla önce ailesini, çocuğunun eğitimini, çocuğunun sağlığını destekliyor. Nüfusun sadece yüzde 50'sinin çalışarak yüzde 100'ünün beslenmesi matematik olarak da anlamlı değil. Bu nedenle nüfusumuzun çalışabilir durumdaki tüm kadınlarının gerek kendi işinin sahibi olarak gerekse ekonomiye başka bir iş yerinde çalışarak katkı vermesi son derece önemli ve değerli. Bu kadın konusundan öte bir memleket konusu. Memleketin kalkınması ile ilgili bir konu. Ayrıca kadının bu alanda gelişmesi, yani ekonomide var olması, eğitimde de var olmasıyla ilgili bir durum. Bu nedenle kız çocuklarının eğitimde yer alması çok değerli. O zaman konu aileden başlıyor. Hatta anneden başlıyor. Çünkü anne kendi erkek çocuğunu yetiştirirken bu bilinçte yetiştirirse o çocuk da aile içinde eşit kadın-erkek algısı ile büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Dernek üyesi Aydan Biri ise, kadın istihdamının artırılması gerektiğini anlattı. Dernek olarak 100. yıl dolayısıyla kapsamlarını genişlettiklerini belirten Biri, "Daha görünür ve çözüm süreçlerinde daha görünür ve çözüm süreçlerinde daha aktif olmak istiyoruz. Zaten devam eden bir çabanın biraz daha yoğunlaştırılmış bir süresini yaşıyoruz şu anda. Gerek meclis gerek ilgili sivil toplum kuruluşları gerekse akademisyen düzeyinde bu sorunların dile getirilmesi ile ilgili kararlarımızın duyurulduğu bir tanıtım oldu. Umarım gelecekteki kadınlara faydalı olur diye ümit ediyorum" diye konuştu. - ANKARA