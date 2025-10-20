Ankara'da çarşafla dolaşan adam kim, adı ne?

ODTÜ öğrencisi olduğu öğrenilen U.C.G., savcılık sorgusunda söz konusu çarşafı bir parti için aldığını anlattı. İfadesinde, "Partide kostüm yarışması düzenlendi. Herkes sahneye çıkıp kostümünü tanıttı, ben de bu kapsamda katıldım." dedi. Sosyal medyada büyük tepki çeken videonun ardından gözaltına alınan U.C.G.'nin serbest bırakılmasıyla olay yeniden gündeme geldi.

ANKARA'DA ÇARŞAFLA DOLAŞAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

17 Ekim'de Ankara Sıhhiye-Çayyolu metrosunda, vagonlarda siyah çarşaf giyerek dolaşan bir kişinin erkek olduğunun fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın U.C.G. olduğunu tespit etti. "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan U.C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇARŞAFI CADILAR BAYRAMI PARTİSİ İÇİN GİYMİŞ

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen U.C.G., ifadesinde çarşafı 17 Ekim'de Konur Sokak'taki bir mekanda düzenlenen Cadılar Bayramı (Halloween) partisine katılmak için aldığını belirtti. Kostüm almak amacıyla Ulus'a gittiğini, bir dükkandan çarşaf ve bluz satın aldığını anlattı. Çarşafı denemek için dükkanda giydiğini, nasıl giyileceğini bilmediği için yardım istediğini söyledi. Dükkandaki kişinin neden aldığını sorması üzerine "sosyal deney amaçlı" yanıtını verdiğini belirtti. U.C.G., daha sonra metroya binip ODTÜ durağında indiğini, bölümüne kadar yürüyüp çarşafı çıkardığını ve yurda geçtiğini anlattı.

KOSTÜM YARIŞMASINA KATILDI

U.C.G., partinin yapılacağı akşam çarşafı yağmurluk gibi üzerine giyip metroya bindiğini ve Kızılay'da indiğini söyledi. Tunalı'daki mekana yürüyerek gittiğini, metroda ve yolda yüzünün açık olduğunu, çarşafı pelerin gibi kullandığını ifade etti. Mekanda herkesin farklı kostümler giydiğini belirterek, "Ben de çarşafı kafamı kapatacak şekilde giydim. Kostüm yarışmasına katıldım, sahneye çıktım. Ancak biraz alkollüydüm, o an tam olarak ne söylediğimi hatırlamıyorum." dedi.

VİDEOYU TAKİPÇİ KAZANMAK İÇİN PAYLAŞMIŞ

Yarışma sırasında kendisinin videosunun çekildiğini anlatan U.C.G., bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığını söyledi. Paylaşımının herhangi bir kötü niyet taşımadığını belirterek, "Sadece sahneye çıktığım anı paylaşmak istedim. Takipçi kazanırım diye düşündüm. Bu videonun yanlış anlaşılacağını bilmiyordum. Tepkiler üzerine hemen sildim, çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Ulus'ta metroda bazı insanların kendisine yargılayıcı gözlerle baktığını fark ettiğini söyleyen U.C.G., kapalı kadınların yaşadığı benzer zorluklara dikkat çekmek istediğini ifade etti. "Ben Adıyamanlıyım, ailem muhafazakardır. Böyle bir niyetim asla olamaz." sözleriyle savunmasını tamamladı.