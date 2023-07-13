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Ankara'da çalınan otomobil Çorum'da bulundu

Otomobil Haberleri

Ankara'da park halindeyken çalındığı ihbar edilen otomobil, Çorum'un Alaca ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturma sonucunda aracın Alaca'da olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ankara'da park halindeyken çalındığı ihbar edilen otomobil, Çorum'un Alaca ilçesinde terk edilmiş bulundu.

Sami Can Vural, 12 Temmuz'da Mamak ilçesindeki evinin önüne park ettiği 06 DTH 954 plakalı otomobilinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Plaka Tanıma Sistemi'nden yapılan taramada, aracın Alaca'da olduğu belirlendi.

Hırsızlık ihbarı yapılan araç, Alaca'ya bağlı Büyük Söğütözü köyü yakınlarında terk edilmiş bulundu.

Aracı Ankara'dan çaldığı iddia edilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Otomobil

Ankara Alaca Çorum Otomobil Haberler

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