Ankara'da çalınan otomobil Çorum'da bulundu

Ankara'da park halindeyken çalındığı ihbar edilen otomobil, Çorum'un Alaca ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturma sonucunda aracın Alaca'da olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.