Ankara'da 13 Ekim Perşembe günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankaralı vatandaşlar ise 13 Ekim günü Ankara'da hangi yolların kapalı olacağını araştırıyor. Önceden bazı yolların trafiğe kapalı olacağı haberinin verilmesinin ardından Ankara'da yaşayan vatandaşlar hangi yolların kapalı olacağını aratıyor. Peki, Ankara'da bugün hangi yollar kapalı? 13 Ekim Ankara kapalı olan yollar! İşte 13 Ekim Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar!

Ankara'da bugün hangi yollar kapalı? sorusu Ankaralı vatandaşlar gündeminde. 13 Ekim tarihinde Ankara şehrinde önceden belirlenmiş bazı yollar kapatılacak. Ankara'da yaşayanlar ise Ankara'da 13 Ekim günü hangi yollar kapalı? sorusuna yanıt aradı.Peki, Ankara'da bugün hangi yollar kapalı? 13 Ekim Ankara kapalı olan yollar! İşte 13 Ekim Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar!

ANKARA'DA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?

Ankara'nın Başkent Oluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları ve de Başkent Kültür Yolu Festivali nedeniyle Ankara'da 13 Ekim günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü konu ile alakalı şu sözleri söyledi;''Cumhuriyet Caddesinin Baruthane Kavşakla, Ulus Kavşak arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ın tamamının çift yönlü olarak trafiğe kapatılmasını, ihtiyaç duyulması halinde ise; Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı; Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşak ile Ulus Kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergâhına bağlanan tüm cadde ve sokakların çift yönlü olarak program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır."

13 EKİM ANKARA'DA YOLLAR NE ZAMANTRAFİĞE AÇILACAK?

Ankara'da yukarıda belirtilen yollar saat 09:00 itibariyle trafiğe kapanacak. Etkinliklerin bitmesi ile beraber de trafiğe tekrardan açılacak. 13 Ekim günü etkinliklerin bazısı 19:00'da gerçekleşiyor.