Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde balkonda patlayan piknik tüpü, dairede yangın çıkmasına neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, dairenin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da bir daire yanarak küle döndü

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde balkonda patlayan piknik tüpü, dairede yangın çıkmasına neden oldu.

Olay, 1284'üncü sokakta yer alan Gümüşevleri Sitesi'nin iki numaralı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre tüp patlamasından önce oğluyla beraber mutfakta yemek hazırlayan Aydın Çiçek korku dolu anlar yaşadı. Çiçek ve oğlu, yara almadan şans eseri kurtuldu. Daireden alevlerin yükseldiğini gören komşular ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürmeyi başardı.

Olaya tanıklık eden komşu Sırma Başar, yangınla beraber apartmanı dumanlar kapladığını belirterek, "Apartmanın içi is olduğu için komşular aşağı inemedi. Çoğunluk evde mahsur kaldı. Ben 3'üncü katta oturuyordum. Benim üzerimdekiler aşağı hiç inemedi. Apartmandakiler nefes alabilmek için camlara çıktı" dedi.

Yangının çıktığı dairenin mutfak bölümü ise kullanılamaz hale geldi.