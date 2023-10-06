Ankara'da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen kazada, belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle bir fabrikanın bahçesine girdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki belediye otobüsü aniden yola çıkan bir otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan otobüs, bir fabrikanın bahçesine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA