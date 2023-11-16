Ankara'da alkollü sürücü banka şubesine girdi
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Otomobil Haberleri
Ankara'nın Çankaya ilçesinde alkollü şekilde sürdüğü otomobiliyle bir banka şubesine giren sürücü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'da alkollü şekilde sürdüğü otomobiliyle banka şubesine giren sürücü yakalanarak gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde Çankaya'da meydana gelen olayda, alkol etkisinde sürdüğü otomobille bir banka şubesine giren İ.C. (26), olayın ardından kaçmıştı. Kaza sonrası çalışma başlatan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil