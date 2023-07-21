Ankara'da Aile Destek Merkezi'nden 34 kadın kursiyere sertifika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) Meslek Edindirme Kursları'na katılan 34 kadın kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Kursiyer kadınlar meslek sahibi olarak hayata hazırlanırken aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) Meslek Edindirme Kursları'na katılan 34 kadın kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Çubuk Aile Destek Merkezi'nin bahçesindeki törende konuşan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, kurslara katılan kadınların meslek sahibi olarak hayata hazırlandığını ve gelir elde ederek aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi.

Kursiyer kadınların her birinin başarı hikayeleri oluşturduğunu dile getiren Keleş, "Merkezimiz bugün 5'inci yılını dolduruyor. Bu güne kadar 600'e yakın kursiyerimiz sertifika aldı. Aile Destek Merkezi çok önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Burada kursiyerlerimiz sadece bir meslek edinmiyor aynı zamanda sosyalleşiyor, psikolojik destek ve aile hayatı konusunda eğitimler alıyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da kadınların yeteneklerini bu kursta ortaya çıkardıklarını belirterek, "Burası aynı zamanda istihdama büyük katkı sağlıyor. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Elimizden gelen tüm imkanlarımızla kursiyerlere destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Daha önce kursiyer olan ve daha sonra azmiyle merkezde usta öğreticiliğe yükselen Filiz Kaynamazoğlu da ellerinden tutarak hayata tutunmalarını sağlayan ADEM çalışanlarından teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. Törenin sonunda davetliler kurslarda üretilen ürünlerden açılan sergisi gezildi.