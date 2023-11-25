Ankara'da Aidat Tartışması: Yüzde Yüzün Üzerinde Zam Yapılmasına Tepki

ANKARA'da aidat ücretine yüzde yüzün üzerinde zam yapılmasına tepki gösteren site sakinleri ile yönetici arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, yaşanan tartışma son dönemde aidatlardaki fahiş artışı yeniden gündeme getirdi.

Altındağ ilçesindeki bir sitede, yönetim ile kat malikleri arasında aidat ücretinin fahiş oranda artırıldığı iddiasıyla tartışma yaşandı. Sitede oturan bazı kat malikleri, 363 lira olan aidatın 800 liraya çıkarılmasına itirazda bulunarak, site yönetimine tepki gösterdi. Tepkinin karşılıklı tartışmaya dönüşmesinin ardından olaya polis müdahale etti. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, yaşanan tartışma son dönemde aidatlardaki fahiş artışı yeniden gündeme getirdi. Aidat artışına tepki gösterenlerden Abidin Şener, 3 ay önce de sitede her daireden 1500 lira toplandığını iddia ederek, "Burada 400 tane daire var. Daha sonra yönetime bu paranın akıbeti soruldu; ancak yönetim tarafından bir cevap gelmedi. Şimdi de 363 lira olan aidat, 800 liraya çıkarıldı. O yüzden insanlar dün site bahçesinde toplandı. Yönetim başkanını çağırıp durumu sorduk. O da kendine göre bir şey anlatmaya çalıştı. Burada herkesin yaşam standardı, kazandığı para belli. Aidatın 800 lira olması burası için çok fazla. Bu kadar büyük paranın nereye gittiği belli değil" dedi.

YÖNETİCİ: GELİR-GİDER DENGESİNİ BİLMİYORLAR

Site yöneticisi Durmuş Özdemir ise, "Eski yönetim aidatları 363 lira olarak belirledi. Biz 4 Temmuz'da yönetimi devralınca temsilciler kurulu toplantısı yaptık. Bir defaya mahsus 1500 lira para toplanması yönünde karar aldık. Sonra 1 Aralık tekrar bütçe dönemimiz olduğu için, kasım ayı içerisinde temsilciler kurulunu topladık. Gelir gider dengesini yaptıktan sonra, 3+1 dairelerin 800, 2+1 dairelerin ise 775 lira aidat vermesi yönünde oy çokluğuyla karar aldık. 2022 yılı aralık ayında aidat 363 lira olarak belirlenirken, asgari ücret 4 bin 250 lira idi, şu anda 11 bin 400 lira. Artış oranı yüzde 187. 2022 yılının aralık ayında en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira idi, şu anda 7 bin 500 lira. Yüzde 118 civarında bir artış olmuş burada da. Bizim aidatlara yaptığımız artış da aşağı yukarı bu oranda bir artış. 20-25 kişilik bir grup, herhangi bir iktisadi temeli olmadan, gelir-gider dengesini bilmeden bu itirazı yapıyorlar" dedi.

'BUNU STANDART BİR KALIBA KOYMAK OLDUKÇA ZOR'

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam ise son dönemlerde aidat artışlarıyla ilgili konunun gündemde olduğunu belirterek, bazı yöneticilerin yılı beklemeden dahi artış yaptıklarını dile getirdi. Apartman sakinlerinin fahiş fiyatlara müdahale edebileceğini söyleyen Akçam, "Site yöneticileri genel kurullarda, 'Fiyat artışından kaynaklı ekstra bir durum çıkarsa yönetici aidat toplamaya yetkilidir' diye yetki alıyor. Bunu, genel kurulda herkes imzaladığı için de tamamen yetkili oluyor. Buna dayanarak da ara ödeme alıyorlar. Apartman sakinleri, ya bu yetkiyi vermesinler ya da buna yönelik yöneticiden, kendi haberleri olmadan ciddi artışlar yapılmamasına yönelik kararlar alsınlar. Ama bir ürünün yüzde 100, yüzde 200 arttığı bir ortamda da bunları konuşmamızın normal olduğunu düşünüyorum. Bunu standart bir kalıba koymak oldukça zor. Vatandaş site yöneticilerine kızıyor olabilir; ama yöneticilerin de enflasyonun bu şekilde olduğu dönemde bu artışları yansıtmaması elde değil" dedi.

Yöneticilerle kat malikleri arasında yaşanan aidat tartışmasının çözümünün profesyonel site yöneticilerinde olduğunu söyleyen Akçam, "Profesyonel site yöneticilerine daha çok önem verilmeli ve yöneticiler ciddi anlamda denetlenmeli. Profesyonel site yöneticileri bakanlık tarafına tabi olmalı ve bütün bütçe ve harcamaların tamamını bakanlık tarafı resmi olarak denetlemeli. Bu şekilde daha çözümcül bir yol olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

'MUTLAKA GENEL KURULLARA KATILSINLAR'

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır da fahiş aidat artışları konusunda kendilerine de şikayetler geldiğini aktardı. Sağır, kat maliklerinin mutlaka genel kurullara katılması gerektiğini belirterek, "Katılmakla yükümlüler aslında. Genel kurullara katılmamalarına rağmen belirlenen aidat rakamlarına itiraz ediyorlar. Mutlaka genel kurullara katılsınlar" dedi.