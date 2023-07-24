Ankara'da aç kalan tilki sokaklarda görüldü
Genel Haberleri
Ankara'da aç kalan tilki sokaklarda görüldü Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aç kalan tilki site bahçesinde yemek ararken görüldü.
Ankara'da aç kalan tilki sokaklarda görüldü
ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aç kalan tilki site bahçesinde yemek ararken görüldü.
Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde bulunan bir site bahçesinde tilki görüldü. Aç kalan tilkinin yemek bulma ümidi ile bahçeye girdiği düşünülürken insan gören tilki ise hemen bulunduğu yerden kaçtı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Samet Öksüz - Genel