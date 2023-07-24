Ankara'da aç kalan tilki sokaklarda görüldü

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aç kalan tilki site bahçesinde yemek ararken görüldü.

Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde bulunan bir site bahçesinde tilki görüldü. Aç kalan tilkinin yemek bulma ümidi ile bahçeye girdiği düşünülürken insan gören tilki ise hemen bulunduğu yerden kaçtı.