Ankara'da 6. Uluslararası Dünya Kadın Kongresi düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) öncülüğünde '6. Uluslararası Dünya Kadın Kongresi', Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de düzenlendi. Programa, 29 ülkeden akademisyen ve sanatçılar katıldı. Dünyanın çeşitli üniversitelerinden gelen katılımcılara, icra kurulu üyelerine ve sporda Türk kadınının başarısının altını çizmek için FOMGET'in Kadın Futbol Takımı'na plaket takdim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ev sahipliğinde ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) öncülüğünde Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de 6. Uluslararası Dünya Kadın Kongresi düzenlendi.

29 ÜLKEDEN KATILIM

'Kadınların Güçlenmesi Dayanışma Programı' kapsamında gerçekleştirilen kongreye; 29 ülkeden akademisyen, sanatçı ve panel konuşmacıları katıldı. Katılımcılar,dünya genelinde kadınların sesinin duyurulması,küresel çözüm ve daha adil bir dünya için birlikte çalışma fırsatı buldular.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Dünya Kadın Kongresine ev sahipliği yapmaktan öncelikle mutluluk duyuyoruz. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Başkentli kadınlara Ankara'nın dört bir yanında çok farklı sosyal ve kültürel faaliyetler hazırlayarak, kadının güçlenmesi için çalışıyoruz. Eminim ki bu bilimsel sempozyum ve konferans sonucunda çok kıymetli çıktılar elde edilecek. Hem ülkemiz hem de Hindistan ve Azerbaycan adına çok kaliteli ve daha farklı 26 ülkeden bildiri var ve bu bir rekor. Bu konferansın uluslararası boyutunu göstermesi açısından son derece kıymetli" dedi.

İKSAD Genel Sekreteri Dr. Kaldygul Adilbekova da "6. Uluslararası Dünya Kadın Kongresi'ne, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ev sahipliği yapmaktadır. Böyle bir iş birliğine açık olduklarından dolayı çok mutluyuz. Kongremiz büyük ilgiyle başladı ve çevrim içi büyük oturumlara ev sahipliği yapmaktadır" diye konuştu.

FOMGET KADIN FUTBOL TAKIMI ÖRNEK MODEL OLARAK ALINDI

Dünyanın çeşitli üniversitelerinden gelen katılımcılara, icra kurulu üyelerine ve sporda Türk kadınının başarısının altını çizmek için FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın şampiyon sporcuları adına da plaket ve sertifika takdim edilirken, FOMGET Halk Dansları Topluluğu da halk oyunları gösterisi yaptı.

FOMGET Kadın Futbol Takımı Kulüp Başkanı Yalçın Demirkol ise"Cumhuriyet'in yüzüncü yılında dünyada şampiyonluğu olamayan tek başkent Ankaraydı. Kadınlarda bunu başardık. Bu işin kahramanı kadın sporcularımız. Bu ödülü bize layık gördüğünüz için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kadın hakları alanında önemli konuların ele alındığı günün ikinci yarısı, çeşitli üniversitelerden gelen katılımcıların sunumu, online oturum ve workshoplarla devam etti.