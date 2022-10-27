Ankara'da 29 Ekim'de otobüsler ücretsiz mi? 29 Ekim'de EGO ücretsiz mi?

29 Ekim'de EGO ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da otobüsler ücretsiz mi merak ediyorlar. Konuya ilişkin EGO Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yayımlandı. Peki, 29 Ekim'de EGO ücretsiz mi? Ankara'da 29 Ekim'de otobüsler ücretsiz mi?

Ankara'da 29 Ekim'de otobüsler ücretsiz mi? 29 Ekim'de EGO ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da otobüsler ücretsiz mi merak ediyorlar. Konuya ilişkin EGO Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yayımlandı. Peki, 29 Ekim'de EGO ücretsiz mi? Ankara'da 29 Ekim'de otobüsler ücretsiz mi? İşte detaylar...

ANKARA'DA 29 EKİM'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da otobüsler ücretsizdir. İşte, konuya ilişkin EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama:

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları ile (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) "Cumhuriyet Bayramı"mızın 99.yılı olan 29 Ekim 2022 Cumartesi günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan "İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …" kararı gereği vatandaşlarımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, ücretsiz faydalanabileceklerdir.

342 güzergâhta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergâhlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde (www.ego.gov.tr) bulunan "Şehir İçi Ulaşım/Web Bilgi Sistemi" bölümünden ulaşılabilir.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünü kutluyor, başta İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve değerli silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna canını feda eden bütün şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz.