Ankara'da 2 Bin 215 Metrekarelik Kreş ve Çocuk Etkinlik Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan ilçesinde yapımı devam eden kreş ve çocuk etkinlik merkezi inşaatını tamamlamayı planlıyor. Binada çocuk oyun alanı, yemekhane, kütüphane ve revir gibi birimler bulunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde hizmet verecek 2 bin 215 metrekarelik alana sahip kreş ve çocuk etkinlik merkezi inşaat çalışmalarını sürdürüyor. İçerisinde çocuk oyun alanı, yemekhane, kütüphane ve revir gibi birimlerin de bulunacağı binanın 2023'te tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde yapımına başlanan kreş ve çocuk etkinlik merkezi inşaatı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2023'TE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşan binada etkinlik sınıfları, uyku odaları, atölye, çocuk oyun alanı, yemekhane, kütüphane, revir, giyinme odası, ofis, abdesthane ile ibadethane, sığınak ve depolar bulunacak.

90 çocuk için 6 adet derslik ve uyku alanı sağlanan binanın bahçesinde 208 metrekare kauçuk zemin üzerine çocuk oyun alanı, 25 metrekare peyzaj alanı, 1'i engelli olmak üzere 3 adet otopark alanı bulunacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2022 Aralık ayında yapımına başlanan ve 2 bin 215 metrekarelik alana sahip olacak olan hizmet binasını 2023'te tamamlamayı planlıyor.