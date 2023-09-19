Ankara'da " 19 Eylül Gaziler Günü'nde Gaziler Konuşuyor" etkinliği

ANKARA - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce " 19 Eylül Gaziler Günü'nde Gaziler Konuşuyor" etkinliği düzenlendi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Eğitim Merkezi'nde 19 Eylül Gaziler Günü'nde Gaziler Konuşuyor" etkinliği düzenlendi. etkinlikte konuşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Anadolu coğrafyasında büyük mücadeleler verildiğini ifade ederek, "Anadolu coğrafyası, kolay bir coğrafya değil. Bin yılı aşkındır biz bu coğrafyaya vatan olarak geldik, vatan olarak benimsedik ve vatan olarak elimizde tutmaya çalışıyoruz. Türk milleti asla vatansız, devletsiz kalmadı. Bizler için vatan ve devlet olmazsa olmaz iki kutsalı ifade etmektedir. Bu vatanı teslim eden, vatanı vatan olarak korumak adına canlarını ortaya koyan başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş gazilerimiz olmak üzere hepsine rahmet, yaşayan gazilerimize sağlık diliyorum" dedi.

"Gazilik vatanın bekası için yüksek bir payedir"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı olan ve darbeciler tarafından başından vurularak yaralanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ise, Gaziler Günü'nün gazilere yakışır şekilde kutlanmasını dileyerek, "Hayatta olan gazilerimizi saygıyla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü temeller üzerinde ayakta durmasını sağlamıştır. Gazilik vatanın bekası için yüksek bir payedir. Şehitlerimiz ve gazilerimizin itibarı yüce Türk milletinin ebedi envanteridir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'a karakalem ile çizilmiş fotoğrafı hediye edildi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, gaziler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli ve gazi aileleri katıldı.