Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

ANKARA - Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı verilmesinin ardından her yıl 19 Eylül'de kutlanan Gaziler Günü çerçevesinde Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde program düzenledi. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran konseriyle başlayan ve halk oyunu gösterisi ile devam eden program, sanatçı Haluk Levent'in konseriyle son buldu. Programa Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'nin yanı sıra çok sayıda gazi ve ailesi katıldı.

"Onlar bu vatanı bize emanet ettiler"

Hastanede düzenlenen programın artık gelenek haline geldiğini ifade eden Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Drç Ali Niyazi Kurtcebe, "19 Eylül Gaziler Günü, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal mücadelesinde gösterdiği başarılı kahramanlıklarından ötürü kendisine gazilik beratının verilmesi münasebetiyle anılmaya başlamıştı, ondan beri devam ediyor. Bugün de gazilerimizle birlikte olduk. İstiklal mücadelesinden hatta bin yıllarca süren, Anadolu'ya geçişimizden itibaren istiklal harbimiz, sınır içi ve sınır ötesi bütün mücadelelerimiz ve 15 Temmuz'a kadar varan bütün mücadelelerde gazilerimiz hep en ön saftaydı. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Onlar bu vatanı bize emanet ettiler. Onlar da bizim emanetimiz. Onların sağlıklarını, fonksiyonel kapasitelerini yürütmeleri için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz bir karış toprak için geri adım atmayarak bu mücadeleyi yürütmekteyiz"

Aktütün Karakolu saldırısında gazi olan Okan Özalp, bu vatanın bir karış toprağını kaybetmemek üzere bütün düşmanlarla mücadele verdiklerini belirterek, "Usule aykırı bir şekilde ülkemizi bölmek için mücadele edenler onlar ama biz bir karış toprak için geri adım atmayarak bu mücadeleyi yürütmekteyiz. Halen de görevi başında olan arkadaşlarımız var. Rabbim onların tırnağına taş değdirtmesin. Biz bir potansiyeldik. Bu şerefli üniformayı her giyen Türk askeri gibi bu potansiyel bizi buldu ve gazi olduk. Arkadaşlarımız da şehit oldu. Allah görevi başında olan kardeşlerimizi esirgesin" dedi.