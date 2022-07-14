Ankara'da 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? Ankara EGO, Başkentray, otobüsler ücretsiz mi 2022? - Haberler

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Ankara'da 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? Ankara EGO, Başkentray, otobüsler ücretsiz mi 2022?

Haberler.com - Gündem
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Ankara'da 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? Ankara EGO, Başkentray, otobüsler ücretsiz mi 2022?

Kurban Bayramı boyunca Ankara'da ücretsiz olan olan toplu taşıma araçları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de ücretsiz mi yoksa değil mi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ankara'da 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? Ankara EGO, Başkentray, otobüsler ücretsiz mi 2022?

Kurban Bayramı boyunca Ankara'da ücretsiz olan olan toplu taşıma araçları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de ücretsiz mi yoksa değil mi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ankara'da 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? Ankara EGO, Başkentray, otobüsler ücretsiz mi 2022? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA'DA 15 TEMMUZ'DA OTOBÜSLER BEDAVA MI?

Ankara'da belediyeye bağlı resmi plakalı toplu taşıma araçları, otobüsler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz hizmet verecek.

ANKARA, EGO, BAŞKENTRAY, OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da belediyeye bağlı resmi plakalı toplu taşıma araçları, otobüsler, metro, EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı araçlar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Başkentray vatandaşlara 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz hizmet verecek.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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