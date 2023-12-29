ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 29 Aralık Ankara Cuma namazı saat kaçta? İşte Ankara Cuma namazı saati!

Ankara'da okunacak olan Cuma ezanı saati, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Ankara cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 29 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati!

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 29 ARALIK

29 Aralık Cuma günü, Ankara için cuma namazı saati 12.55'dir. İstanbul için 29 Aralık Cuma saati 13.11'dir. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

29 Aralık 2023 Cuma Ezan Vakitleri:

İstanbul Cuma Saati: 13:11

Ankara Cuma Vakti: 12:55

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:17

Adana Cuma Namazı Vakti: 12:45

Bursa Cuma Namazı Saati Kaçta? 13:11

Antalya Cuma Kaçta? 13:03

Konya Cuma Vakti Kaçta? 12:56

Diyarbakır Cuma Namazı Ne Zaman? 12:25

Eskişehir Cuma Namazı Kaçta? 13:04

Mersin Cuma Vakti Ne Zaman? 12:48